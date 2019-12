"Próximo do potencial". Banco de Portugal espera desaceleração até 2022

As estimativas agora conhecidas igualam, no que toca a 2019, aquelas que foram difundidas em outubro. Já para 2020, a previsão de crescimento da atividade sofreu uma correção em alta relativamente a junho, “o que decorre de um maior crescimento do consumo privado e público”.“As projeções incorporam uma revisão em baixa do crescimento das exportações face ao Boletim de junho, associada à atualização das hipóteses para a procura externa dirigida a Portugal”, acrescenta-se no mesmo comunicado.

“A taxa de desemprego continuará a diminuir, situando-se em 5,6 por cento em 2022, um nível historicamente baixo”, escreve o BdP.



O Banco de Portugal sublinha que. Há, neste Boletim de Dezembro , uma nota de “incerteza em torno desta recuperação”, desde logo em matéria de comércio internacional.“O crescimento da atividade económica em Portugal no horizonte de projeção será sustentado no dinamismo da procura interna e, em menor grau, das exportações”, prossegue o banco central.. Tal “reflete uma procura externa mais fraca e ganhos de quota de mercado de magnitude inferior”.

Procura interna e externa

O comportamento das procuras interna e externa terá como contrapartida, ainda de acordo com o Banco de Portugal,“O saldo da balança corrente e de capital deverá manter-se excedentário em média no horizonte de projeção (em 0,5 por cento do PIB, o que compara com 1,7 por cento no período 2014-2018), para o que contribui a evolução favorável das balanças de rendimentos e de capital”.Quanto à inflação, esta deverá regredir em 2019 para 0,3 por cento e crescer gradualmente até atingir 1,4 por cento em 2022. Trata-se, aqui, de um acerto em baixa por comparação com as anteriores previsões.