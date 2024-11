Próximo mandato "vai ser mais difícil que aquele que termina agora"

A ex-ministra das Finanças fez uma declaração incial, antes de responder a perguntas, e começou por dirigir umas palavras, em português, de solidariedade “profunda consternação pela tragédia em Valência” “solidariedade pelas perdas irreparáveis”.





Depois, em francês, apresentou o currículo sublinhando que a experiência que tem pode “fornecer uma ponte” entre a Comissão Europeia e quem recebe e aplica o dinheiro atribuído. Defendeu a “estabilidade e integridade do nosso sistema financeiro” e alertou que a “economia europeia está a ficar para trás”.



A estratégia definida por Maria Luís Albuquerque para tornar a economia europeia competitiva passa por apoiar a inovação e o espírito empresarial, promover o capital físico e humano e proteger e capacitar os consumidores. A isto, a ex-governante defende a necessidade de "apoiar a procura”, ”tornar mais coerente uma supervisão transfronteiriça” e “criar mais oportunidades para os investimentos”.





Na declaração inicial, a comissária nomeada por Portugal, abordou a questão da “união de mercados de capitais e união bancária”, querendo “avançar com projetos” nesta “área decisiva” e assim “melhorar a competitividade europeia”, para além de “reduzir os encargos regulamentares junto das empresas”, em particular as PME’s.





“Precisamos de dar um passo mais ambicioso”, sendo preciso “coragem política”.

A ex-ministra considera que também é importante a aplicação das sanções europeias e acabar “com as formas de as contornar”. Para Maria Luís, é importante mudar o enfoque da “política de finanças mais estáveis” para apoiar as empresas, sublinhando as pequenas e médias empresas (pme's).





Sobre a confiança dos europeus no sistema financeiro considera que os cidadãos têm que ter mais confiança e para isso quer apostar na “literacia europeia” e recordou os “anos difíceis” da presença da Troika em Portugal e a experiência que adquiriu durante esse período.





A comissária europeia nomeada por Portugal para a pasta dos Serviços Financeiros, Maria Luís Albuquerque, incumbida de desbloquear investimento na União Europeia (UE), está agora a responder às perguntas dos eurodeputados da tutela em Bruxelas para ter aval do Parlamento Europeu.





Aos 57 anos, é uma das 11 mulheres entre 27 nomes (uma quota de 40 por cento para mulheres e de 60 por cento de homens) do próximo executivo comunitário de Von der Leyen, agora sujeito a aval parlamentar, que tem como principal missão a competitividade económica comunitária.







Para conseguir o cargo é necessária a aprovação de uma maioria de dois terços dos eurodeputados, sendo que a decisão final vai ser anunciada a 21 de novembro pela Conferência de Presidentes da assembleia europeia (organismo que junta os líderes das bancadas parlamentares e a presidente da instituição, Roberta Metsola).







A votação final em plenário do Parlamento Europeu vai acontecer na cidade francesa de Estrasburgo de 25 a 28 de novembro.