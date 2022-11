PRR. Ana Abrunhosa admite que a pressão existe e que não há atrasos

A Ministra da Coesão garante que não há atrasos na execução do PRR e que as verbas estão a chegar ao terreno de acordo com o que estava calendarizado. Ana Abrunhosa diz que o recado deixado pelo presidente da República, no fim de semana, não causou nenhuma alteração nos procedimentos.