PRR. Comissão de acompanhamento destaca estrutura de execução e critica comunicação

No primeiro relatório de acompanhamento da CNA, listam-se entre os aspetos positivos a "rapidez do Governo e da Administração Pública na criação da estrutura de execução do PRR", o lançamento dos primeiros programas e a ativação dos primeiros instrumentos para responder às metas e compromissos para 2021, "que, em geral, foram alcançados, o que é muito positivo" para o arranque do programa.

Por outro lado, destacou a criação de um relatório semanal com o reporte das tarefas de execução, embora este esteja limitado ao não apresentar a informação por território, a criação do Portal Mais Transparência, bem como a "disponibilidade da generalidade dos Ministérios para clarificação e detalhe das reformas e investimentos incluídos" nas componentes do plano.

A comissão elencou ainda um conjunto de aspetos a melhorar, como a divulgação, com regularidade, informação mais detalhada por componente e investimento.

"O sistema de gestão e controlo do PRR está pensado para uma execução descentralizada como tem de ser, mas isso não pode implicar uma menor atenção ao seguimento dos projetos em todo o seu ciclo de vida e com um foco particular nas últimas cadeias de execução que envolvem a interação entre os beneficiários intermédios e os beneficiários finais e onde se pode concentrar grande parte dos fluxos financeiros", referiu.

Assim, defendeu ser importante que a Estrutura de Missão, responsável pela gestão do PRR, divulgue informação mais detalhada, desde a programação ao pagamento.

De acordo com o relatório, a comunicação no terreno com os agentes económicos e sociais é, em geral, "fraca", à semelhança com a explicação das medidas e dos anúncios, sendo que a definição de uma estratégia de comunicação "é mais um imperativo para o sucesso da execução".

A CNA notou ainda que a não revelação antecipada do cronograma das atividades causa dificuldades de preparação das repostas das instituições, empresas e agentes, embora tenha ressalvado que se verificaram "melhorias significativas".

A isto somam-se avisos, por vezes, "desadequados que não têm em conta a diversidade e heterogeneidade do tecido empresarial, económico e social ou não são totalmente claros em termos de critérios de elegibilidade e seleção", como, por exemplo, os carros elétricos para as Instituições de Solidariedade Social.

Entre os aspetos a melhorar aparece ainda a concentração da informação num portal único, a melhoria e reforço da coordenação estratégica entre os organismos da Administração que intervêm na execução do PRR e a melhoria da "fraca capacidade de circulação da informação".

Por último, é referida a necessidade de criação de um processo e `software` que permita garantir o seguimento de marcos e metas de execução "de forma adequada" e a preparação de um conjunto de indicadores de impacto para verificar se a aplicação dos investimentos e reformas conduziu aos objetivos propostos.

O PRR que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

A dotação total do PRR ultrapassa os 16.600 milhões de euros, distribuída pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).