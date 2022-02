PRR. Comissão de acompanhamento pede reflexão sobre papel das "cidades médias"

"O papel das cidades médias na estruturação territorial e na promoção do desenvolvimento é hoje central nas políticas públicas. No entanto, nas medidas de política do PRR esta dimensão está ausente. Esta Comissão [Especializada do Território] deve refletir de que forma o PRR deve operacionalizar esta dimensão", lê-se no primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR, com data de hoje, a que a Lusa teve acesso.

No capítulo do relatório elaborado pela Comissão Especializada do Território, a CNA destaca, ainda, que "em termos económicos, as orientações políticas orientam-se sobretudo para a inovação tecnológica e a transição verde e digital", mas "nos territórios de menor densidade existem ativos territoriais que não têm sido suficientemente valorizados economicamente e objeto de uma política ambiciosa e inclusiva".

"Além disso, não se dá relevo suficiente à necessidade de incorporar a inovação social nos processos de desenvolvimento. Esta Comissão deve refletir, no quadro do PRR, ou noutros âmbitos, de que forma se poderá objetivar uma política pública de desenvolvimento mais comprometida com o bem-estar social", lê-se no documento.

A comissão considera, ainda, que é necessário "montar um sistema de monitorização e avaliação" do PRR "de base territorial" e assegura que "no próximo semestre esta questão é prioritária".

"Os projetos deviam ser georreferenciados à escala municipal ou NUT [unidade territoriais para fins estatísticos] II, em função da natureza dos mesmos", defende a comissão, que acrescenta já ter disponível "uma lista de projetos em execução em diferentes domínios" e que "é agora necessário precisar o local onde estão a ser executados, de forma a avaliar os resultados e os impactos dos mesmos adequadamente".

"A coesão territorial é uma questão que deve ser equacionada nos diferentes contextos territoriais, de maior e menor densidade. Discutir a operacionalização deste conceito deve ser objeto específico desta Comissão", lê-se no documento.

O PRR, um programa de fundos europeus para responder à crise provocada pela pandemia de covid-19, tem um período de execução até 2026 e uma dotação que ultrapassa os 16.600 milhões de euros.