PRR e Orçamento têm de ser ajustados à nova realidade mundial, refere Mira Amaral

PRR e Orçamento têm de ser ajustados à nova realidade mundial, refere Mira AmaralO economista e antigo ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral, considera que o governo português vai ser obrigado a rever o Orçamento de Estado, devido aos efeitos deste conflito militar.Quanto às sanções económicas, Mira Amaral sublinha que Portugal não está exposto de forma directa, pelo pouco volume de transacções com a Rússia.No entanto, o impacto vai fazer-se sentir indirectamente, por exemplo, através do mercado alemão.O economista explicou também à jornalista Eduarda Maio, que a transição energética em curso na Europa, vai ser afectada por esta crise com Moscovo.