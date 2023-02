PRR. Governo elogia metas já cumpridas

O Governo diz que Portugal está no grupo da frente dos países da União Europeia na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Dados do executivo mostram que já foram pagos às empresas e entidades públicas 1.500 milhões de euros. A Comissão Europeia revela que Portugal já recebeu de Bruxelas 31 por cento das verbas previstas.