PRR. João Leão espera primeiro cheque de dois mil milhões "possivelmente ainda este mês"

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O ministro das Finanças, João Leão, saudou esta terça-feira em Bruxelas a aprovação final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, que permitirá a chegada, "possivelmente ainda este mês", do "primeiro cheque", de cerca de 2 mil milhões de euros.