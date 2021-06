PRR. Toda a informação concentrada num único portal da internet para consulta e inscrição

Foi criado um portal na internet com toda a informação sobre as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Chama-se "Recuperar Portugal" e reúne dados sobre a abertura dos concursos e condições de acesso aos projectos que o governo marcou como prioritários em Bruxelas. Já foram lançados dois concursos.