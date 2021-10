PRR vai trazer alterações ao Orçamento, admite Moreira Rato

", disse o professor universitário em entrevista à agência Lusa.João Moreira Rato considera que "", e a parte "que pode realmente ser alterada é relativamente marginal".O economista também salientou que nos orçamentos portugueses "tem havido muitos 'one-offs'" (medidas pontuais), lembrando "BPN, o BPP, a recapitalização da banca, o Novo Banco, o Banif, empresas públicas", e "agora a TAP", que considera vir a poder ser "um dos grandes riscos" orçamentais.Uma das rigidezes indicadas pelo antigo presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP relaciona-se com as despesas de capital e o investimento, cuja parte dedicada no Orçamento do Estado "tem sempre servido para restringir"."Tem sido por aí, em boa parte, além da questão da despesa com juros, que tem servido para ajustamentos orçamentais. Tem servido como base de ajustamentos orçamentais. Tem tomado uma parte cada vez menos importante", apontou.No entanto, João Moreira Rato afirmou que "", considerando que "" e que "".", apontando o professor da Universidade Nova de Lisboa que "".", advertiu.Assim,

A entrega do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) está marcada para dia 11 de outubro.