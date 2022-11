PS acusa PSD de "vontade clara de querer reescrever a história" do Banif

Estas acusações foram feitas por Eurico Brilhante Dias, horas depois de o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, ter afirmado que decidirá se avança para uma comissão de inquérito parlamentar à relação dos governos de António Costa com o Banco de Portugal "em função das respostas" do primeiro-ministro às perguntas que os sociais-democratas colocaram.











Eurico Brilhante Dias disse que o PSD quer "criar uma cortina de fumo" e limpar o "cadastro" do Governo de Pedro Passos Coelho porque não tem uma alternativa para o país.

O lider parlamentar do PS acusa o Governo liderado por Pedro Passos Coelho de ter "cadastro" no caso Banif e afirma que os social-democratas não têm interesse em discutir o processo de venda e resolução da instituição bancária.Eurico Brilhante Dias disse que o PSD quer "criar uma cortina de fumo" e limpar o "cadastro" do Governo de Pedro Passos Coelho porque não tem uma alternativa para o país.

"Parece-me evidente que, se há tema que o PPD/PSD não quer discutir, é o do Banif. Estamos apenas perante uma cortina de fumo para tapar a ausência de alternativa no Orçamento do Estado e, em bom rigor, para baralhar e evitar discutir o essencial, que é combate à inflação. O PPD/PSD procura recuperar uma narrativa que não conseguiu defender na comissão de inquérito sobre o Banif", advogou.