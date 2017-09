PS admite criar tarifa social para gás de botija

Lusa20 Set, 2017, 11:55 | Economia

Em debate no plenário sobre as propostas de projetos de lei apresentadas pelo PCP e pelo PAN, que estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa, e um projeto de resolução do BE, que também recomenda a criação de um sistema de preços máximos das botijas de gás, o deputado do PS Hugo Costa recordou as medidas adotadas pelo Executivo - algumas aprovadas no Orçamento do Estado para 2017 - e admitiu a criação de "uma tarifa social sobre este setor para beneficiar os consumidores mais desfavorecidos".

Também o CDS-PP apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo o reforço da fiscalização do mercado do gás engarrafado, por forma a reduzir a diferença existente entre o preço de referência e o preço médio de venda ao público.