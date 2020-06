PS considera que Governo está focado na resposta às empresas e às famílias

Esta posição foi transmitida pelo dirigente socialista na Assembleia da República, momentos depois de a equipa do Ministério das Finanças ter apresentado em conferência de imprensa a proposta de Orçamento Suplementar para 2020, documento que será debatido no parlamento no próximo dia 17.

De acordo com João Paulo Correia, a proposta de Orçamento Suplementar "não deixa ninguém para trás e responde às necessidades do país, das famílias e das empresas".

O vice-presidente da bancada do PS destacou o reforço do Serviço Nacional de Saúde em 500 milhões de euros, verba à qual juntou o investimento "lançado no início deste ano orçamental", e a contratação de mais 2700 profissionais, "respondendo assim ao desafio colocado ao país no combate à crise sanitária".

"No domínio da Segurança Social são mais mil milhões de euros para apoiar quem perdeu rendimentos, principalmente quem caiu no desemprego ou foi abrangido pelo lay-off. Haverá um complemento de estabilização para os trabalhadores que vivem em lay-off, bem como o complemento do abono de família que será atribuído em setembro aos primeiros, segundo e terceiro escalões" desta prestação social, apontou.

O dirigente socialista defendeu depois que o Orçamento Suplementar avança "com a terceira geração do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais" e que haverá apoio à contratação de três mil colaboradores para as instituições de solidariedade social.

No eixo da economia, o vice-presidente da bancada socialista sustentou que a proposta de Orçamento Suplementar apresenta um pacote de investimento público de obras de pequena e média dimensão na ordem dos 600 milhões de euros.

"Vai ser apoiada a renovação de linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, há estímulos à capitalização das empresas, a par da decisão de prolongar até 31 de março de 2021 as moratórias para as empresas e famílias. Este Orçamento Suplementar veicula o apoio às empresas no domínio da isenção ou redução do pagamento por conta em IRC", disse.

Para João Paulo Correia, o país está perante uma proposta de Orçamento Suplementar "focada nas pessoas e nas empresas para estabilizar uma crise económica que resultou de uma crise sanitária que atingiu a Europa, o mundo e o país".

"Estamos convencidos que, tal como aconteceu no período mais crítico desta emergência, vamos também responder com grande sucesso", acrescentou.