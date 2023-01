PS contrapõe "confiança" dos mercados internacionais ao discurso da oposição

Falando no debate sobre política geral na Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias procurou colocar em contraste o discurso da oposição, sobretudo o das forças à direita dos socialistas, com os resultados do país nos planos económico, financeiro e até em matéria de emigração.

"Neste debate, mais uma vez, a Iniciativa Liberal falou sobre instabilidade, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, falou sobre de crise política, e o deputado André Ventura falou do caos -- e já percebemos que caos para o Chega só não há no Brasil de Bolsonaro ou nos Estados Unidos de Donald Trump", referiu.

Perante este panorama em termos de discurso, o presidente do Grupo Parlamentar do PS interrogou-se se "os outros lá fora" dessa forma para o país, designadamente se os mercados financeiros internacionais "registam aquilo que a Iniciativa Liberal chama de instabilidade, ou o PSD chama de crise política".

Eurico Brilhante Dias pegou então num gráfico sobre o prémio de risco dos chamados países periféricos da zona euro.

"No auge da discussão em torno da ex-secretária de Estado do Tesouro [Alexandra Reis], o prémio de risco da dívida portuguesa era mais baixo do que a da Lituânia (que a direita considera um El Dourado), da Grécia, Itália, Chipre, Espanha, Croácia ou Eslováquia. E quando olhamos para a dívida portuguesa a dez anos, entre os dias 04 e 06 de janeiro, verificamos estabilidade", completou, antes de colocar a atual situação em contraponto com a que se verificou em 2013, quando Paulo Portas se "demitiu de forma irrevogável" do executivo de Pedro Passos Coelho.

"Na altura, a demissão irrevogável [de Paulo Portas] teve um aumento da dívida portuguesa superior a 120 pontos base", apontou.

No início da sua intervenção, Eurico Brilhante Dias recorreu à ironia para agradecer a Joaquim Miranda Sarmento por ter levado um gráfico para o debate de hoje sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB).

"Um gráfico que mostra que enquanto o PPD/PSD foi Governo o PIB afundava, e quando o PS foi Governo o PIB cresceu. Muito obrigado senhor deputado Miranda Sarmento. Agradeço vivamente o contributo", disse.

O presidente do Grupo Parlamentar do PS considerou ainda que hoje saiu um dado importante sobre a evolução da emigração em Portugal.

"Sempre que emigra um português que não quer emigrar isso é negativo. Os números hoje conhecidos indicam que em 2021 emigraram metade do número que emigrou em 2013. Uma redução de 50% que é um dos resultados mais expressivos da governação do PS", acrescentou.