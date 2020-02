PS corrige sentido de voto e aprova reforço de verbas para a Lusa

Com a correção do sentido de voto do PS -- que inicialmente votou contra --, as propostas foram aprovadas. As iniciativas tiveram também os votos favoráveis do BE, PCP, PAN e Chega. PSD, CDS/PP e Iniciativa Liberal abstiveram-se.

A alteração do sentido de voto foi anunciada pelo vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia, durante o primeiro dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na Comissão de Orçamento e Finanças, que referiu "que o PS" pretendia mudar para "favorável" o seu sentido de voto.

Em causa estão duas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 do Bloco de Esquerda e do PCP que preveem um reforço das verbas da Lusa no valor de 1,5 milhões de euros anuais.