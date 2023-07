PS critica Governo dos Açores por "escândalo" na falta de apoio aos agricultores

"Ficámos hoje a saber que o Governo Regional solicitou ao Governo da República que não transferisse os apoios para os agricultores açorianos por falta de capacidade financeira da região para assegurar estes pagamentos, um facto que é um escândalo político", afirmou o vice-presidente dos socialistas açorianos, Berto Messias, citado em nota de imprensa.

O também deputado regional do PS acusa o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) de apresentar uma "narrativa falsa e mentirosa".

Hoje, sobre os pagamentos aos agricultores nos Açores, a ministra da Agricultura recusou que haja atrasos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e disse que foi o Governo Regional dos Açores que pediu que não houvesse transferências para já, pelo que está do lado dos Açores "fazer os pedidos e o IFAP imediatamente disponibilizará toda a verba".

"O Governo [regional] pediu-nos para não fazermos nenhum tipo de transferência porquanto não tinha condições para poder assegurar esses pagamentos", explicou a ministra na comissão de Agricultura da Assembleia da República.

Maria do Céu Antunes disse que "não há registo por parte do IFAP no atraso de qualquer tipo de pagamentos" e vincou mesmo que, "contrariamente ao veiculado, não existem atrasos nos pagamentos do Ministério da Agricultura e Alimentação para com agricultores e pescadores".

O vice-presidente do PS/Açores descreve a situação como um "escândalo e uma vergonha" e adianta que o partido vai chamar o secretário da Agricultura do Governo Regional à Assembleia Legislativa com urgência.

"O Governo Regional está a governar, mentindo deliberadamente aos açorianos (...) O grupo parlamentar do PS Açores vai chamar com urgência o secretário da Agricultura à comissão de Economia para esclarecer os agricultores açorianos e os açorianos sobre esta matéria", anuncia o PS.

Berto Messias acusa o executivo açoriano, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, de atacar "hipocritamente" o Governo da República enquanto pede "para não serem transferidos apoios porque não tem capacidade financeira para assumir a sua parte".

"Os agricultores açorianos não recebem apoios porque o Governo Regional pediu para não serem pagos, em mais uma prova concreta da forma desastrada e incompetente como o Governo Regional está a gerir as finanças públicas", lê-se na nota de imprensa.

Durante a comissão, a ministra da Agricultura disse ainda que está preocupada com a suspensão pela Rússia do acordo dos cereais e que o Governo estará atento a impactos e eventual necessidade de medidas.