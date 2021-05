PS de Coimbra destaca apoio do Governo ao Sistema de Mobilidade do Mondego

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Federação socialista de Coimbra lembra que o Governo autorizou na quinta-feira a empresa Metro Mondego S.A. "a desenvolver os procedimentos para a compra de 40 veículos elétricos".

"Este momento é determinante para a materialização deste projeto, que vai ser estruturante para a região, quer em termos de mobilidade e enquanto investimento âncora", assinala Nuno Moita.

Acrescenta que no âmbito do SMM "já estão em curso" diversas obras, como a "conclusão" da Via Central para a passagem do Metrobus na baixa de Coimbra, "mas também trabalhos de reforço dos pilares da ponte da Portela, onde vai passar o troço Serpins/Alto de S. João".

O Conselho de Ministros, na quinta-feira, autorizou a realização de despesas associadas aos investimentos com a operação do Sistema de Mobilidade do Mondego, em complemento do investimento em infraestruturas.

Assim, a empresa Metro Mondego S.A. ficou autorizada a adquirir 40 veículos elétricos, inclusive o respetivo sistema de carregamento.

O Governo informou também que foi autorizado o desenvolvimento dos procedimentos para a contratação da empreitada de construção do Parque de Material e Oficinas/ Estação de Recolha, que irá localizar-se em Ceira.