PS de Setúbal defende construção de novo aeroporto no Montijo

A Federação distrital do PS do distrito de Setúbal critica a tentativa do PCP de inviabilizar o novo aeroporto do Montijo. Nuno Canta, Presidente da Câmara Municipal do Montijo esclareceu à RTP o ponto de vista do partido relativamente ao desenvolvimento da região com a construção desta infraestrutura.