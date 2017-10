PS defende que PSD vai votar contra a generalidade dos portugueses

Lusa31 Out, 2017, 16:37 | Economia

Estas posições foram transmitidas à agência Lusa pelo membro da direção do PS após o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, ter anunciado no encerramento das Jornadas Parlamentares do seu partido, em Braga, que os sociais-democratas vão votar contra a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018.

João Galamba pegou no facto de Pedro Passos Coelho ter classificado a proposta de Orçamento para 2018 como uma agregação de interesses particulares que gravitam em torno das forças da esquerda parlamentar.

"Pedro Passos Coelho governou contra os portugueses e é natural que, agora, na oposição, reprove uma proposta de Orçamento do Estado que, pelo terceiro ano consecutivo, faz o contrário do que fez o executivo que Pedro Passos Coelho liderou. Quando fala em interesses particulares, Pedro Passos Coelho deve estar a referir-se ao aumento generalizado das condições de vida dos portugueses no próximo ano", reagiu o porta-voz dos socialistas.

João Galamba disse depois que o presidente do PSD, no fundo, "está contra os contribuintes que em 2018 vão pagar menos IRS, está contra os pensionistas que vão ter aumentos acima da inflação no próximo ano e está contra as famílias com filhos que terão os abonos de família reforçados".

"Portanto, Pedro Passos Coelho vota contra a generalidade dos portugueses. E só não vota contra o aumento do salário mínimo nacional em 2018, para 583 euros, porque essa não é matéria objeto de votação parlamentar", declarou.

Na perspetiva do dirigente socialista, por todas estas razões, "percebe-se que Pedro Passos Coelho não goste desta proposta de Orçamento do Estado e vote contra ela".

"Só que a questão é que os portugueses não percebem a posição do PSD. Pedro Passos Coelho falou também numa ausência de futuro, mas o futuro da política seguida pelo presidente do PSD era um futuro sem portugueses", acusou também João Galamba.

Ainda em relação ao Orçamento do Estado para 2018, o porta-voz do PS observou que o PSD se prepara para votar contra "uma proposta que, pelo terceiro ano consecutivo, vai reduzir o défice, atingindo todas as metas orçamentais".

"O PSD também vai votar contra uma proposta de Orçamento que reduz a dívida pública em 2018", acrescentou o membro do Secretariado Nacional do PS.