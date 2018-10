"PS em Movimento" recebe proposta para implantar aeroporto na zona de Coimbra

Lusa30 Out, 2018, 12:28 | Economia

Em comunicado, a Comissão Política Distrital de Coimbra do PS, presidida pelo deputado Pedro Coimbra, aprovou um conjunto de "várias ideias e projetos previamente discutidos" nos 17 concelhos do distrito, com destaque para "a inscrição do aeroporto da região de Coimbra como infraestrutura prioritária".

Trata-se de uma proposta da concelhia de Soure, segundo a qual o PS deve ainda incluir "nos diferentes documentos de política pública" a criação de planos intermunicipais para a igualdade de género, "tendo como objetivo estratégico a integração da perspetiva de género nas políticas da administração pública local".

A participação das autarquias "na definição das estratégias concretas de saúde para as suas áreas geográficas" é outra das medidas sugeridas pelos socialistas daquele município.

Segundo a nota, a Comissão Política Distrital aprovou também uma proposta da concelhia de Penacova para a requalificação do IP3 e a conclusão do IC6, "por serem importantes vias de comunicação, que devem ter condições dignas de segurança e ser um fator de competitividade económica e territorial".

Outra das ideias validadas para o "Portugal em Movimento" é a reativação do Mosteiro de Lorvão, monumento nacional, designadamente a ala do antigo Hospital Psiquiátrico que funcionou naquele complexo de edifícios do concelho de Penacova.

A concelhia de Condeixa-a-Nova, por sua vez, "fez incidir as suas propostas sobretudo no âmbito da sustentabilidade ambiental, destacando-se o melhoramento da rede de recolha pública de óleos alimentares usados para produção de biodiesel e a implementação de novas estratégias de demolição na construção civil com o objetivo de aumentar a capacidade de reciclagem e reutilização de materiais e diminuir a quantidade de resíduos para aterro".

A concelhia da Figueira da Foz apresentou quatro medidas, "uma delas visando limitar o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e uma outra sobre a mobilidade, sustentando a duplicação da linha férrea do Ramal de Alfarelos para diminuir o tempo de viagem e, em consequência, diminuir o tráfego automóvel e a emissão de dióxido de carbono".

O "Portugal em Movimento" é uma iniciativa nacional lançada pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, a fim de "acolher para discussão mais ampla os anseios mais significativos de cada concelho e região", refere a Distrital de Coimbra.

Os projetos selecionados serão apresentados na Convenção Nacional do PS, sob o lema "100 ideias da minha terra", no dia 24 de Novembro.