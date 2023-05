PS entregou queixa sobre "obras inventadas" na Madeira

"Em causa estão acusações muito graves e confissões de quem conhece o regime e o PSD/Madeira por dentro", refere o líder da estrutura regional do PS, Sérgio Gonçalves, citado em comunicado, após a formalização da queixa.

A iniciativa surge na sequência da comissão de inquérito sobre o "favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, pelo presidente do Governo Regional e secretários regionais e obras inventadas em face da confissão do ex-secretário regional Sérgio Marques, em declarações ao Diário de Notícias".

O relatório final da comissão, que ilibou o Governo Regional, foi aprovado em 09 de maio pela maioria PSD/CDS-PP, tendo o PS anunciado nesse dia que iria apresentar de uma queixa no Ministério Público, por considerar que as declarações do ex-deputado social-democrata são suscetíveis de "configurar a prática de diversos crimes".

O líder do PS regional afirma, no comunicado, ter havido uma "tentativa clara" de a maioria PSD/CDS-PP, que suporta o executivo em coligação, "esconder a verdade aos madeirenses".

"Desde o primeiro momento dissemos que iríamos até às últimas consequências e a formalização desta queixa é precisamente isso, porque entendemos que existem indícios de várias práticas que podem ser consideradas crimes", declarou Sérgio Gonçalves.

O socialista sublinhou que "compete agora ao Ministério Público deduzir as acusações e aos tribunais julgar aquilo que tiver de ser julgado".

No âmbito da comissão de inquérito foram ouvidos o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (por escrito), os empresários Miguel de Sousa (Grupo Sousa) e Avelino Farinha (Grupo AFA), e o ex-deputado do PSD Sérgio Marques.

Em causa estavam acusações de Sérgio Marques, em declarações ao Diário de Notícias, publicadas em 15 de janeiro, de "obras inventadas a partir de 2000", quando Alberto João Jardim (PSD) era presidente do executivo madeirense, e de grupos económicos que cresceram com o "dedo do Jardim".

O social-democrata, que fez também parte do primeiro Governo de Miguel Albuquerque (PSD) como secretário regional do Assuntos Europeus e Parlamentares, entre 2015 e 2017, e à dada das declarações era deputado do PSD à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, afirmou ainda que foi afastado do cargo por influência de um grande grupo económico da região.