PS pede "intervenção urgente" do Governo face ao fecho da Tupperware

Em comunicado, os três eleitos do PS -- Hugo Costa, Alexandra Leitão e Mara Lagriminha -- defendem que "a situação justifica a articulação direta com o setor empresarial e o poder local, com o objetivo de proteger os trabalhadores, mitigar as consequências socioeconómicas e assegurar um contexto de sustentabilidade a médio e longo prazo" para Constância e para a região.

"Sem um apoio adequado e célere, o risco de agravamento social, económico e territorial poderá ter consequências irreversíveis para a economia local", alertam os deputados.

A fábrica da Tupperware instalada em Montalvo, Constância, vai encerrar a atividade no dia 08 de janeiro e despedir os cerca de 200 trabalhadores, informou hoje o presidente da Câmara Municipal.

A fábrica da multinacional Tupperware em Portugal, a funcionar desde 1980, dependia a 100% da casa-mãe norte-americana, com o anúncio do pedido de declaração de insolvência a ter consequências diretas na unidade portuguesa, hoje conhecidas, e que vai deixar no desemprego os 200 trabalhadores que ali eram efetivos.

Em sequência, os eleitos do PS apresentaram esta sexta-feira, 20 de dezembro, na Assembleia da República, um conjunto de perguntas ao Governo, dirigidas à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao ministro da Economia sobre os apoios aos trabalhadores.

"Que medidas imediatas de apoio social estão a ser implementadas para apoiar as famílias em situação de maior vulnerabilidade económica" e que "ações concretas estão a ser tomadas para apoiar os trabalhadores no acesso ao subsídio de desemprego e para promover a requalificação e reintegração no mercado de trabalho dos trabalhadores afetados", foram algumas das questões colocadas.

Os eleitos lembraram ainda a importância dos trabalhadores estarem "plenamente informados sobre os seus direitos e os recursos disponíveis" e questionaram sobre as "ações concretas" a implementar pelo Governo para "mitigar os impactos socioeconómicos no concelho de Constância, nomeadamente ações específicas de apoio à recolocação dos trabalhadores afetados ou a atração de novos investimentos industriais" para a região.

"Além da perda imediata de postos de trabalho, o declínio do poder de compra resultante da situação fragiliza o comércio e os serviços a jusante, potencia dificuldades financeiras para fornecedores locais e ameaça a sustentabilidade de outras pequenas empresas, agravando o risco de um efeito dominó no tecido económico regional", sinalizam os deputados do PS.

À data, indicam, "o Ministério da Economia assegurou estar a acompanhar a situação, sem, no entanto, ser do conhecimento público que diligências foram tomadas", tendo defendido uma "ação urgente" e concertada.

"A realidade vivida em Constância demonstra, ainda, "a necessidade de uma ação urgente e coordenada entre o Governo, as autarquias e os demais agentes económicos e sociais, tendo em vista atenuar os efeitos negativos e, se possível, encontrar soluções estruturais para revitalizar o tecido industrial nacional, garantindo a manutenção de postos de trabalho, a coesão territorial e a resiliência económica regional", concluem.

Questionado pela Lusa, o Ministério da Economia disse estar a "acompanhar de perto" a situação da fábrica da Tupperware e "apoiar" os 200 trabalhadores que vão para o desemprego.

"Estamos atentos e a seguir muito de perto a notícia do encerramento da fábrica da Tupperware. O Ministério da Economia está em contacto com a Câmara Municipal de Constância e em articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no sentido de apoiar estes trabalhadores", disse à Lusa o secretário de Estado da Economia, em resposta escrita às questões colocadas sobre a empresa e os trabalhadores.