PS promove plenários em todos os distritos antes do debate do estado da nação

O PS vai realizar em todas em todas as suas federações, com a presença de vários membros do Governo, plenários de militantes sobre o estado da nação, debate parlamentar que está marcado para o próximo dia 20.

Tendo como lema "Governar a pensar nas pessoas", o primeiro plenário será promovido pela Federação do Algarve do PS, já nesta sexta-feira, na Biblioteca Municipal de Olhão, com a participação do secretário-geral adjunto dos socialistas, João Torres.

Segundo o PS, no próximo dia 14, vão realizar-se plenários nas federações de Aveiro, Coimbra, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Leiria e Santarém com a participação de membros do Governo como Duarte Cordeiro, Catarina Sarmento e Castro, Maria do Céu Antunes, Manuel Pizarro, Francisco André, Eduardo Pinheiro e André Moz Caldas.

Na véspera, dia 13 de julho, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, discursa numa sessão promovida pela Federação de Portalegre do PS, enquanto o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai falar no dia 15 de julho num plenário organizado pela Federação de Viana do Castelo.

Este ciclo de plenários termina no dia 17 de julho com Marina Gonçalves (que estará na sessão da Federação do Baixo Alentejo), Fernando Medina (na Federação de Braga), Ana Mendes Godinho (na Federação de Évora), Ana Catarina Mendes (Federação da Área Urbana de Lisboa) e Pedro Adão e Silva (Federação Regional do Oeste).

Nesse mesmo dia, o presidente do Grupo Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, falará numa sessão que será promovida pela Federação do Porto, e a ministro da Presidência, Mariana Vieira da Silva estará num plenário organizado pela Federação do PS de Setúbal.

Segundo João Torres, "estas sessões de esclarecimento constituem mais uma oportunidade de auscultação e envolvimento, tendo por base uma circunstância fulcral do ano político do país, que é o debate do estado da nação na Assembleia da República".

"Temos todas as razões para encarar com otimismo o futuro e teremos a oportunidade de explicar de forma detalhada os bons resultados da governação", acrescenta o "número dois" da direção do PS.