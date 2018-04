PS pronto a alterar diploma sobre plataformas como a Uber depois de veto presidencial

RTP30 Abr, 2018, 11:01 / atualizado em 30 Abr, 2018, 11:06 | Economia

O Presidente da República decidiu devolver à Assembleia da República, sem promulgação, o diploma relativo ao regime jurídico de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica.



Marcelo Rebelo de Sousa pede ao Parlamento que “mostre abertura para reponderar” a solução preconizada no diploma, para “ir mais longe do que foi – nomeadamente nas tarifas ou na contribuição”, pedindo “equilíbrio” entre operadores de transportes.



O projeto tinha sido aprovado a 23 de março com votos a favor do PS, PSD e CDS-PP, com a abstenção do PAN e os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e Os Verdes.



Em comunicado, o PS garante que vai tentar “acomodar algumas das preocupações do Presidente da República”. “Não confirmaremos, por isso o diploma e procuraremos essas alterações”, garantiu Carlos César numa declaração enviada aos jornalistas.



Para o líder parlamentar, algumas das preocupações do Presidente da República são “compagináveis com as que também temos e que acabaram por não ficar na lei aprovada”.



Rui Rio, por seu lado, garantiu que o PSD vai prestar “toda a atenção” à argumentação de Marcelo Rebelo de Sousa e garante que terá em conta essas recomendações quando a lei voltar a ser discutida no Parlamento.



"Eu não tive oportunidade ainda de ler o texto do senhor Presidente da República, mas tenho uma noção do que ele diz. E, portanto, o PSD vai com atenção, com toda a atenção, olhar àquilo que são os reparos do senhor Presidente da República e, quando a lei voltar a ser apreciada no parlamento, ter em conta essas recomendações", disse Rui Rio na Guarda.



No entanto, Rio diz que, numa primeira análise, “há alguma razão da parte do senhor Presidente da República”.



O CDS-PP, outro dos partidos que tinha dado luz verde ao diploma no Parlamento, diz ter visto com “alguma surpresa” o veto presidencial. Hélder Amaral diz, que o partido vai tentar ser mais claro e preciso e equilibrado” na separação do modelo de negócio do transporte, sem por em causa uma realidade nova que surgiu com as plataformas eletrónicas.Hélder Amaral lembra que o espírito do legislador nunca foi o de mudar a lei do táxi, foi dar enquadramento a um negócio novo, sendo duas realidades distintas. O CDS lembra que foi essa a razão para que nenhum grupo parlamentar tenha apresentado uma alteração ao regime legal dos táxis."(Vamos) Estar muito atentos e tentar corrigir, ou seja, tentar ser mais claros e mais precisos na separação do modelo, o que, para nós, continua a não se confundir: uma coisa são plataformas eletrónicas, outra coisa é serviço público de táxi; e, obviamente, modernizar, como pede o senhor Presidente da República, ou criar condições para que o setor do táxi se possa modernizar, naquilo que é compatível, coincidente e comum às plataformas, o que é muito pouco", defendeu o deputado.O diploma, que tem gerado uma ampla contestação dos taxistas, tinha tido votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e Os Verdes.Para os comunistas, o veto do Presidente da República é uma oportunidade para corrigir "as opções erradas" do Governo, PSD e CDS-PP, que aprovaram a lei.Bruno Dias considerou que a lei, tal como tinha sido aprovada, vinha criar uma situação de concorrência desleal e desequilíbrio profundo entre estas plataformas e o serviço de táxi tradicional.O PCP opôs-se sempre a uma lei que considera que promove a concorrência desleal e defende alterações como a definição de tarifários, para plataformas como a Uber e a Cabify não poderem "cobrar o que quiserem" aos passageiros e zonas de oferta de serviço definidas pelas câmaras municipais, alterações que vai continuar a defender nas próximas etapas da discussão da lei no parlamento.O Bloco de Esquerda saudou o veto do Presidente da República considerando que essa lei iria "inovar negativamente na desregulação" do setor.Para Heitor de Sousa, se esta legislação fosse avante seria como uma mensagem governativa e um exemplo negativo onde a UBER e empresas idênticas se poderiam apoiar para reclamar um tratamento igual noutros países da União Europeia.Com o retorno do processo ao parlamento, o BE prometeu estar "bastante atento e ativo" para que situações como a fixação de contingentes pelas autarquias sejam "corrigidas".O deputado bloquista disse ainda acreditar que "os partidos, sobretudo o PS, vão finalmente corrigir a proposta, que veio do Governo, para ir ao encontro das objeções do senhor Presidente".c/Lusa