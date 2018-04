Partilhar o artigo PS quer ouvir ex-ministro Manuel Pinho "o mais depressa possível" no parlamento Imprimir o artigo PS quer ouvir ex-ministro Manuel Pinho "o mais depressa possível" no parlamento Enviar por email o artigo PS quer ouvir ex-ministro Manuel Pinho "o mais depressa possível" no parlamento Aumentar a fonte do artigo PS quer ouvir ex-ministro Manuel Pinho "o mais depressa possível" no parlamento Diminuir a fonte do artigo PS quer ouvir ex-ministro Manuel Pinho "o mais depressa possível" no parlamento Ouvir o artigo PS quer ouvir ex-ministro Manuel Pinho "o mais depressa possível" no parlamento