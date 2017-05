PS quer revisão dos escalões do IRS e também aumentos salariais

Lusa 26 Mai, 2017, 12:03 | Economia

De acordo com o presidente do Grupo Parlamentar do PS, o Governo socialista deve ter metas bem definidas nos próximos dois anos: "Alocar mais recursos e gerir com inteligência o investimento público na sequência da saída do Procedimento por Défice Excessivo, aproveitando também os fundos europeus, manter a trajetória das contas públicas e a reputação da gestão orçamental".

Carlos César falava na sessão de abertura do segundo e último dia das Jornadas Parlamentares do PS, num discurso com cerca de 25 minutos, o qual dedicou, na parte final, às prioridades do executivo em 2018 e 2019.

Ao mesmo tempo, para o presidente do PS, o Governo deve "aliviar no possível o excesso de carga fiscal sobre as pessoas, intervindo inclusive nos escalões de IRS, e continuar a melhorar rendimentos também por via direta remuneratória e pelas prestações sociais".

Além dos aumentos das prestações sociais e dos salários, Carlos César sustentou que o Governo deve "melhorar o Serviço Nacional de Saúde, diminuir as desigualdades e apostar em todas as dimensões de modernização e de eficiência competitiva".

Antes, o presidente do PS já tinha advertido que, apesar dos bons resultados macroeconómicos, "ninguém se pode esquecer que o país ainda regista muitas desigualdades, com cerca de 2,6 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, atingindo 487 mil crianças e 468 mil idosos".

"Apesar da taxa de pobreza ou exclusão social ter diminuído em 2016, as nossas obrigações, como PS, como governantes ou como deputados - na administração central, regional, local ou na cidadania - estão longe de poderem abrandar", justificou o presidente do Grupo Parlamentar do PS.