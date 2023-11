PS reúne sábado a Comissão Nacional para marcar eleições e congresso

A reunião foi convocada pelo presidente do PS, Carlos César, está prevista para as 10:00, no Parque das Nações, e abre com uma intervenção do líder socialista, António Costa, sobre a situação política do país.

Esta intervenção de António Costa acontecerá dez dias após se ter demitido das funções de primeiro-ministro, depois de o seu nome ter sido envolvido num processo judicial sobre negócios com lítio, hidrogénio e a instalação de um centro de dados em Sines.

Na sequência da sua demissão, na terça-feira da semana passada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter recebido os partidos com representação parlamentar e de ter reunido o Conselho de Estado, fez uma comunicação ao país na quinta-feira em que convocou eleições legislativas antecipadas para dia 10 de março.

Numa nota hoje divulgada, o PS indica que da ordem de trabalhos da reunião de sábado consta uma proposta de alteração e de antecipação da data do XXIV Congresso Nacional para os dias 6 e 7 de janeiro de 2024, que antes da crise política estava previsto para o período entre 15 e 17 de março.

Três semanas antes, o PS terá eleições diretas para a sucessão de António Costa na liderança do PS nos dias 16 e 17 de dezembro, estando já no terreno as candidaturas do ex-secretário-geral adjunto e atual ministro a Administração Interna, José Luís Carneiro, e do ex-ministro e atual deputado socialista Pedro Nuno Santos.

Também nos dias 16 e 17 terão lugar no PS as eleições de delegados ao XXIV Congresso Nacional, que se deverá realizar em Lisboa.