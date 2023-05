PS satisfeito com previsões de Bruxelas que não convencem a oposição

O PS considera que as previsões de Bruxelas são prova do bom desempenho do Governo. Já o PSD lembra que as estatísticas podem ser positivas mas não alimentam os portugueses. O Chega e a IL insistem que é preciso baixar os impostos e PCP e Bloco pede repartição da riqueza e aumento dos salários.