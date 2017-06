PSD acusa Costa de faltar à verdade e marca debate de atualidade

Lusa 09 Jun, 2017, 12:26 | Economia

Em conferência de imprensa esta manhã na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, referiu que documentação recebida na quinta-feira revela que em relação à ilha de Man não existe qualquer pronúncia da Autoridade Tributária (AT), sobre Jersey há um parecer que remete a decisão para o Governo e sobre o Uruguai há apenas um parecer pedido pelo Governo anterior que propõe a não retirada deste país da lista negra.

"É uma situação muito grave, daí a atrapalhação do primeiro-ministro [no debate quinzenal de quinta-feira]. Este Governo continua a mostrar que não lida bem com a verdade", acusou Montenegro.

No debate quinzenal, o líder da bancada do PSD questionou por várias vezes António Costa se existia ou não um parecer da AT sobre estes três territórios, tendo o primeiro-ministro respondido que o Governo decidiu depois de ouvido este organismo.

"O primeiro-ministro não disse a verdade no parlamento e fê-lo de forma voluntária e consciente", acusou Montenegro.

Por essa razão, anunciou, o PSD solicitou ao presidente da Assembleia da República a realização de um debate de atualidade na próxima segunda-feira com a presença do governo.