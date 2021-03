PSD acusa Governo de colocar portugueses no meio de uma querela política

O PSD acusa o Governo de colocar os portugueses no meio de uma querela entre Belém e São Bento. Já o PCP acusou o Governo de abrir um conflito com os portugueses, enquanto o BE disse que António Costa está a dramatizar a situação porque há dinheiro para avançar com os apoios sociais.