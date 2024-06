PSD acusa PS de atuar contra a classe média e Chega de ser muleta dos socialistas

Perante os jornalistas, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares, considerou também "desonesto" que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirme que a proposta dos sociais-democratas não baixaria o IRS dos escalões de rendimentos mais baixos e afirmou mesmo que a palavra do presidente do Chega, André Ventura, "vale cada vez menos".

Estas críticas foram feitas por Hugo Soares depois de PS, PCP, BE e Livre, com a abstenção do Chega, terem reprovado em sede de comissão a proposta de nova tabela de taxas dos escalões do IRS do PSD e CDS-PP.

Em contrapartida, na Comissão de Orçamento e Finanças foi a aprovada a proposta do PS sobre redução das taxas do IRS até ao 6.º escalão, mas, ao contrário do PSD e CDS, mantendo as taxas dos escalões seguintes.