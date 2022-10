PSD acusa PS de instaurar uma "quase ditadura parlamentar" e de "esconder" Costa

Na terça-feira, em conferência de líderes, o PS opôs se à realização de um debate de urgência, já esta semana, sobre o tema, proposto pelos sociais-democratas que pretendiam a presença de António Costa em plenário, invocando a suspensão destas sessões durante o período orçamental em curso.

Em contraponto, os socialistas anunciaram o pedido de uma audição parlamentar do ministro do Ambiente de caráter extraordinário durante o período de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023, já autorizada pelo presidente da Assembleia da República, sobre as interconexões energéticas.

Hoje, em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado Duarte Pacheco voltou ao tema para considerar "paradoxal" que se aceite realizar uma comissão - que também não se costumam realizar em período orçamental -, mas não um plenário.

"É paradoxal que o PS para proteger, esconder o senhor primeiro-ministro, recuse de uma forma bruta, à maneira socialista, de quero posso e mando, a reunião plenária e esteja disponível para a reunião em comissão com o ministro do Ambiente", apontou.

Duarte Pacheco assegurou que o PSD não se irá opor a esta reunião em comissão -- que ainda não está marcada - porque quer esclarecer "os portugueses que se trata de um mau acordo", mas defendeu que deveria ser António Costa a fazê-lo, uma vez que foi ele que negociou o princípio de acordo com Espanha e França.

"É um exemplo de `quero, posso e mando`. Esta casa tem regras, mas também há formas de atuar e a forma de atuar do PS infelizmente já esta a passar a fasquia de um comportamento normal em democracia, passando a quase que uma ditadura parlamentar, que não é aceitável, nem compreensível", acusou.