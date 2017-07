Partilhar o artigo PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal Imprimir o artigo PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal Enviar por email o artigo PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal Aumentar a fonte do artigo PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal Diminuir a fonte do artigo PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal Ouvir o artigo PSD acusa PS e maioria de falta de sentido de Estado no pacote florestal