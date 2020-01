PSD, Bloco e PCP admitem coordenação para baixar IVA da eletricidade

PSD, Bloco e PCP admitem aprovar as diferentes propostas para reduzir o IVA da eletricidade e negam estar a formar uma coligação negativa contra o Governo. Os partidos foram recebidos pelo primeiro-ministro com o imposto sobre a eletricidade a dominar as conversas.