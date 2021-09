PSD desafia CNE a atuar sobre "ações de propaganda do Governo" na campanha

Numa declaração política na Assembleia da República, o deputado José Cancela Moura - também candidato à presidência da Câmara de Vila Nova de Gaia - afirmou que "já não se sabe onde acaba o Estado e onde começa o PS, nem onde acaba o partido e onde começa o Governo" e acusou o executivo e o Partido Socialista de, em véspera de eleições, "usarem despudoradamente os fundos e o dinheiro da bazuca para comprar votos".

"Que entre a azáfama das notificações para remoção de publicações nas redes sociais e as recomendações sobre a abstenção de comportamento, [a CNE] encontre dez minutos que seja para assegurar a igualdade de tratamento e de oportunidades destas ações de propaganda do Governo, ainda por cima enganosa, que são uma ingerência inqualificável na campanha eleitoral", apelou o deputado do PSD, na intervenção na Comissão Permanente, sem direito a réplica.

O deputado social-democrata comparou o secretário-geral do PS, António Costa - "em modo de primeiro-ministro em ´part-time` - à personagem de Walt Disney Tio Patinhas, "sempre ao lado dos candidatos ou presidentes de Câmara do PS", a prometer distribuir o Plano de Recuperação e Resiliência em vários pontos do país.

"Um autêntico Euromilhões, que anda à roda, dia sim dia não, a cada vez que o primeiro-ministro faz um comício do PS, onde as bolas premiadas saem sempre aos mesmos, num jogo partidário completamente viciado", criticou, acusando o Governo de indiciar que "apenas as autarquias que venham a ser ganhas pelo PS é que terão acesso livre e facilitado aos milhões da Europa".

"Se dantes quem se metia com o PS levava, agora quem não se meter no PS, não leva nada", ironizou, acusando os socialistas de fazerem uma "discriminação obscena, quase terceiro-mundista" entre autarcas.

Cancela Moura voltou a recuperar para o debate parlamentar o antigo primeiro-ministro José Sócrates, a quem acusou de "desgoverno", para salientar que António Costa "era o seu número dois e foi o seu melhor aluno".

"Só facilitismo e irresponsabilidade, por exemplo a venda do Novo Banco, a reversão da privatização da TAP ou o nepotismo na nomeação de cargos públicos. Haja decoro, que o país precisa e muito", pediu, dizendo que "os autarcas são gente séria que merece respeito".

O deputado acusou o PS de querer transformar o PRR num "Plano de Conveniência Eleitoral do PS e num Plano de Reverência ao Governo" e considerou que "o país está a caminho de um perigoso processo de mexicanização".

"Se isto não é desvirtuar, de forma escandalosa, as regras do jogo democrático, promovendo um ambiente de chantagem eleitoral, com base em promessas de futuros favorecimentos e benesses, então não sabemos o que isso seja", acrescentou.