PSD diz que Governo segue "estratégia errada" e vai apresentar propostas de alteração

"O Orçamento do Estado que foi ontem [sexta-feira] entregue na Assembleia da República apresenta uma estratégia errada e revela falta de visão e falta de ambição para o futuro do pais", criticou, em conferência de imprensa, a vice-presidente do PSD Maria Luís Albuquerque.



A dirigente social-democrata apontou que "em três orçamentos deste Governo, dois são de desaceleração da economia" e destacou "o aumento do peso do Estado" como um sinal que preocupa o PSD.



Na proposta de Orçamento do Estado para 2018 entregue na sexta-feira à noite pelo Governo no parlamento, o executivo prevê um défice orçamental de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) e um crescimento económico de 2,2% no próximo ano.



O Governo melhorou também as estimativas para este ano, prevendo um crescimento económico de 2,6% e um défice orçamental de 1,4%. Quanto à taxa de desemprego, deve descer de 9,2% este ano para 8,6% no próximo.





c/Lusa