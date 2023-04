PSD diz que recusa do Governo é crime de desobediência qualificada

Em conferência de imprensa na sede nacional do PSD, Luís Montenegro considerou que constitui "uma distorção completa do equilíbrio de poderes constitucionais" a recusa do Governo em enviar à comissão parlamentar de inquérito (CPI) os pareceres que deram "respaldo jurídico" ao despedimento por justa causa da anterior presidente-executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, pedida pelos sociais-democratas e aprovada por unanimidade.

O presidente do PSD apelou a que o Governo "recue já" nesta recusa e anunciou qual será a estratégia dos sociais-democratas se tal não acontecer.

"Os deputados na CPI vão solicitar que a lei seja aplicada e a lei é muito clara: compete ao presidente da CPI dar nota deste incumprimento legal ao presidente da Assembleia da República e a este fazer a participação ao Ministério Público pela prática do crime de desobediência qualificada dos ministros das Finanças, das Infraestruturas e da Presidência do Conselho de Ministros", defendeu.

Montenegro considerou que se os socialistas Jorge Seguro Sanches e Augusto Santos Silva não derem estes passos "significa que estão a ser ambos defensores do interesse do PS e do Governo".

"Esta é hora de o presidente da Assembleia dizer se é representante dos deputados e do povo português ou do PS e do Governo", desafiou.