PSD diz que técnicos vêm números em Lisboa como uma segunda onda

"Não se pode baixar a guarda, é preciso intervir com uma ação mais dirigida", realça.



O partido lembra que se vão abrir aeroportos e portos em julho sem quarentena exigida e defende medidas nesta área.



O PSD fala ainda de um isolamento necessário para quem está doente e para quem esteve em contacto direto com essas pessoas. Revelou que a Comissão de Proteção de Dados já deu o aval a uma app de rastreamento de doentes.



No país, há 65 surtos, 53 deles na área de Lisboa.



O PSD deixa por isso um apelo a que quem esteja doente se isole, a única forma de travar a epidemia. "Fiquem isolados", frisa o responsável.



Garante que o partido apoiará todas as iniciativas para apoiar quem esteja doente e perca remdimentos.