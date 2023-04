PSD exige esclarecimentos urgentes de Costa sobre "escândalos graves" no Governo

"O país exige que o primeiro-ministro preste esclarecimentos urgentes sobre tudo o que se está a passar na governação. Nas últimas semanas, e em particular nos últimos dias, temos assistido a um conjunto de situações e de escândalos muito graves que envolvem ministros e secretários de estado sem que o primeiro-ministro diga qualquer palavra sobre o estado atual da governação", disse Joaquim Miranda Sarmento, em conferência de imprensa na sede do PSD.

Para o líder parlamentar do PSD, o que se soube "nos últimos dias" e em particular na sexta-feira "obriga a que o senhor primeiro-ministro venha esclarecer os portugueses do que é que se passa no seio do seu Governo".

"Tem que mostrar ao país que ainda tem autoridade política, que ainda tem coesão interna no seu Governo e que ainda tem capacidade de governar o país", desafiou.

Miranda Sarmento considera que António Costa "tem que explicar se foi de facto o SIS", que está na sua tutela direta, que recuperou o computador do ex-assessor de João Galamba.

"Não é compreensível que se tenham chamado o Serviço de Informações de Segurança, que depende do primeiro-ministro, para recuperar um computador quando um furto normal se recorre à PSP", enfatizou.

O social-democrata deixa a questão: "que segredos, que informações, que comprometem o governo é que esse computador tem que justifiquem a chamada do SIS?".