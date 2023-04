PSD pede pareceres que deram "respaldo jurídico" para demitir CEO da TAP por justa causa

António Cotrim - Lusa

O PSD pediu os documentos e pareceres que deram "respaldo jurídico" à decisão do Governo de despedir por justa causa a presidente executiva da TAP para averiguar se foi a decisão que "melhor salvaguarda os interesses dos contribuintes portugueses".