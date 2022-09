PSD propõe programa de emergência social de 1,5 mil milhões e quer IVA da energia a 6%

Numa conferência de imprensa no parlamento, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, detalhou este programa -- apresentado na forma de um projeto de resolução - que tinha sido já anunciado pelo líder do partido, Luís Montenegro, na Festa do Pontal, em meados de agosto.

Com críticas à insensibilidade do Governo quanto às dificuldades económicas e sociais das famílias e das empresas, Miranda Sarmento avançou que o valor global do programa de emergência social será próximo de 1,5 mil milhões de euros, uma subida em relação ao valor inicial indicado por Montenegro (mil milhões).

Uma das propostas é a redução do IVA da energia (combustíveis, eletricidade e gás) para os 6%.