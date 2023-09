Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Os sociais-democratas desafiam o PS a ter um "abalo de consciência" na votação das propostas de redução fiscal. No dia 20, as medidas do PSD vão a debate e votação no parlamento. O partido diz que os socialistas vão enfrentar o "teste de algodão" sobre como tratar os portugueses em relação ao que o PSD chama de asfixia fiscal.