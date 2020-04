PSD quer que Fundo de Emergência Municipal de Coimbra aumente para 750 mil euros

O aumento da dotação prevista para o FEM, de "158 mil para 750 mil euros", é uma das propostas apresentadas pelos sociais-democratas, num requerimento hoje enviado ao presidente da Câmara, o socialista Manuel Machado, no sentido de o executivo debater e votar na sua próxima reunião, agendada para terça-feira, esta e outras "medidas de apoio no âmbito da emergência social provocada pela pandemia".

Além daquele aumento de quase cinco vezes do FEM, o PSD também defende a atribuição de "apoios extraordinários às IPSS [instituições particulares de solidariedade social] que prestam apoio a sem abrigos ou apoio domiciliário a idosos no valor total de 300 mil euros".

No requerimento, subscrito pelos dois vereadores do PSD, Madalena Abreu e Paulo Leitão (o terceiro social democrata eleito no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT passou a independente no final de 2019), é igualmente defendida a organização, "em estreita articulação com as autoridades de saúde local e regional", de "uma operação logística com vista à realização de testes à covid-19 a todos os idosos hospedados em lares de terceira idade e profissionais, públicos e privados, sediados no seu território concelhio".

Entre as propostas do PSD, referência ainda, por exemplo, para a criação de "um programa municipal de cuidados domiciliários a idosos que vivem sozinhos ou isolados, em articulação com as IPSS, juntas de Freguesia e equipas de apoio domiciliário, destinadas à população inserida em grupos de risco".

Importante, neste contexto, é também a criação de uma linha telefónica de apoio a todos os agentes da proteção civil, voluntários, direções das IPSS e funcionários camarários (que "pela natureza das suas funções são obrigados a estar na linha da frente") e de outra linha para "atendimento de apoio a idosos com o envolvimento técnico de psicólogos, como medida de mitigação dos efeitos provocados pelo isolamento social", enumera o PSD.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.