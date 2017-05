PSD satisfeito com crescimento pede que se mantenha ou acelere ritmo

Lusa 31 Mai, 2017, 13:54 | Economia

Em declarações aos jornalistas à margem das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem em Albufeira (Faro), o deputado do PSD Duarte Pacheco considerou que a confirmação de um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre indicia duas coisas.

"Que a retoma que foi iniciada em 2014 se confirma e a bom ritmo, e que isso acontece com base no investimento e nas exportações que são as verdadeiras molas do desenvolvimento económico, aquilo que sempre defendemos", disse.

O deputado social-democrata afirmou que o partido fica satisfeito com os valores alcançados, exigindo agora que estes se mantenham ou melhores.

"Chegados aqui só podemos exigir que este ritmo de crescimento se mantenha e possa ainda melhorar para que o país recupere face à União Europeia e para que o desemprego possa cair de forma consistente", disse.

Duarte Pacheco apontou que seria desejável que o país crescesse a um ritmo de 3%, salientando que "qualquer inversão" significaria que o país estava a andar para trás.

"Portugal não pode recuar", enfatizou.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a economia portuguesa cresceu 2,8% em termos homólogos e 1% em cadeia no primeiro trimestre deste ano, mantendo os números divulgados na estimativa rápida.

Desta forma, o INE confirmou que o desempenho homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre foi o mais positivo dos últimos 10 anos, já que iguala o crescimento verificado no último trimestre de 2007, período em que a economia portuguesa cresceu também 2,8%.