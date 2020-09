PSD sobre Plano de Recuperação. "Estamos a preparar um documento alternativo"

"Estamos a preparar um documento alternativo ao do Governo", revelou o líder social-democrata, acrescentando que o documento será apresentado no final deste mês ou princípio do próximo.



O partido tem já ideias claras quanto às prioridades a atribuir à gestão deste "montante excepcional" que vem da Europa.



"Tem de, acima de tudo, dar respostas a longo prazo", um programa "desenhado tendo em vista o futuro", disse Rui Rio, cuja "pedra de toque" será a "competitividade da Economia", sobretudo as empresas ligadas "à exportação e ao investimento".



"Por isso, o grosso do objetivo tem de ser virado para as empresas, porque são as empresas que geram a produção, as empresas que pagam os salários". Isto, sem esquecer a componente pública, "complementar", frisou o líder do PSD.



Rui Rio admitiu que, entre o Plano do Governo e o documento que irá apresentar irá haver "coincidência", até por obrigação de cumprir "diretivas de Bruxelas".



Os social-democratas vão agora analisar as propostas do Plano de Recuperação e resiliência para o setor empresarial, uma vez que estas não estão "metidas numa gaveta empresas", mas está "disersa".



O PSD não viu contudo que tenha sido dada a prioridade que defende para as empresas.



O que interessa é conseguir uma "classe média mais robusta". "Quanto mais forte e maior é a classe média, mais desenvolvido é um país", sublinhou Rui Rio.