PSI avança 0,85% com EDP Renováveis a liderar as subidas

Das 15 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 11 ficaram em alta e quatro em baixa, com a Greenvolt, que caiu 6,22% para 6,78 euros, no topo das descidas.

Em sentido contrário, a EDP Renováveis, que anunciou hoje uma parceria industrial com a francesa Lhyfe para a identificação, desenvolvimento, construção e gestão conjunta de projetos de produção de hidrogénio renovável, subiu 3,09% para 23 euros.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão com descidas, mas Madrid manteve-se em terreno positivo, com uma ligeira subida de 0,06%. Frankfurt caiu 1,80%, Paris 1,66%, Milão 1,08% e Londres 0,39%.