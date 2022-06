PSI ganha 0,42% com BCP a liderar subidas

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 10 subiram e cinco desceram.

O BCP liderou as subidas, avançando 2,81% para 0,17 euros, após a agência Moody`s ter revisto em alta a sua notação, colocando a dívida do banco num nível de investimento e retirando-a de "lixo", com perspetiva estável.

As principais bolsas europeias registaram subidas mais acentuadas, com a bolsa de Milão a avançar 2,87%, Frankfurt 1,36%, Paris 1,35%, Madrid 1,34% e Londres 1,20%.