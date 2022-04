PSI sobe 0,85% em linha com principais bolsas europeias e BCP a ganhar mais de 5%

Das 15 cotadas que integram este índice, 11 subiram e quatro desceram. O BCP liderou os ganhos, com uma subida de 5,33% para 0,17 euros e, nas descidas, a Jerónimo Martins registou uma desvalorização de 1,81% para 20,64 euros.

As principais bolsas europeias terminaram em alta, com Londres a subir 0,47%, Milão 0,57%, Frankfurt 0,62%, Paris 0,72% e Madrid 0,94%, num dia em que o Banco Central Europeu (BCE) manteve o guião previsto pelos analistas no que se refere a decisões de política monetária.

O BCE deixou as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0% e confirmou que espera concluir as compras de ativos no terceiro trimestre.