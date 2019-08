PSI20 cai 1,38% e BCP lidera descidas

Lusa09 Ago, 2019, 17:22 | Economia

O BCP liderou as descidas e perdeu 4,83%, com 12 das 18 cotadas do índice a descerem e seis no `verde`.

As principais bolsas europeias também encerraram negativas, no final de uma semana marcada pela turbulência.

Milão caiu 2,48%, numa altura em que a Itália vive uma crise política com o fim da atual coligação governamental. Frankfurt perdeu 1,28%, Madrid 1,25%, Paris 1,11% e Londres 0,44%.