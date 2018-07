PSI20 contraria Europa e segue negativo

Lusa24 Jul, 2018, 10:06 | Economia

Pelas 08:45 (hora de Lisboa), o índice português de referência, o PSI20, seguia a valorizar-se 0,07% para os 5.642,29 pontos, com oito ações positivas, duas inalteradas e oito negativas.

A Semapa - que anunciou na segunda-feira que vai investir três milhões de dólares (quase três milhões de euros) num programa para desenvolver 30 `startups` de diferentes áreas em três anos - e a Nos seguiam a liderar os ganhos, com subidas de 0,95% e 0,77% para 21,35 euros e 4,99 euros.

A NOS divulgou na segunda-feira que os lucros da empresa subiram 9,2% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 78,9 milhões de euros.

O BCP seguia a avançar 0,74% para 0,2728 euros.

A pressionar seguiam as ações da Galp e da EDP Renováveis, que desciam 1,09% e 0,68% para 16,78 euros e 8,82 euros.

A EDP e a Jerónimo Martins seguiam a recuar 0,29% e 0,26% para 3,449 euros e 13,19 euros.

Lisboa seguia a contrariar a tendência das principais bolsas europeias, que estavam hoje positivas, com os investidores à espera do encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com a tensão comercial entre as duas regiões a marcar a reunião.

Os investidores aguardam também pelo início da divulgação dos resultados relativos ao segundo trimestre que arranca na quarta-feira.

Na abertura, o euro seguia a descer para os 1,1671 dólares e o petróleo recuava para os 72,89 dólares.